A fuoco ufficio a Genova, due persone intossicate

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Un incendio è divampato in serata in corso Sardegna dentro un ufficio. Due persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale, mentre l'edificio è stato evacuato. Oltre alle due persone ricoverate, sono stati visitati sul posto altri cinque inquilini.

I vigili del fuoco hanno aiutato una decina di persone ad uscire dall'edificio facendole passare dai balconi. I vigili urbani hanno chiuso la strada per consentire le operazioni.

(ANSA).