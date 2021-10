Nautica: Salone di Genova si terrà dal 22 al 27 settembre 2022

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Il Consiglio Generale di Confindustria Nautica ha scelto le date del Salone Nautico Internazionale di Genova: la 62ª edizione si terrà dal 22 al 27 settembre 2022. Il Salone si è confermato anche quest'anno "punto fermo della nautica", dopo l'edizione 2020 che ha visto la kermesse genovese quale unico evento di settore organizzato in presenza e in sicurezza in Europa. Quest'anno i visitatori sono stati 93.782 e 992 i brand esposti. "Come Confindustria Nautica crediamo fermamente nel valore del Salone Nautico e siamo orgogliosi della forza e della continuità del nostro evento. Il 61° Salone Nautico, che si è tenuto a settembre, è stata un'edizione che ha capitalizzato il grande lavoro svolto dall'Associazione negli ultimi anni, e ha dato prova di forza e resilienza superando ampiamente le aspettative, posizionandosi come l'evento di settore in presenza, conforme ai protocolli di sicurezza, più importante in Italia e in Europa", afferma Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica e dei Saloni Nautici.

A conclusione delle attività 2021, è in programma per giovedì 16 dicembre, a Roma,all'auditorium dell'Ara Pacis, l'assemblea generale dei soci di Confindustria Nautica. (ANSA).