Nascondono piccolo supermarket droga, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Due ragazzi, un cittadino romeno di 28 anni e una cittadina italiana di 24 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Savona a Loano per detenzione ai fini di spaccio. I due sono stati trovati in possesso di circa due etti di sostanze stupefacenti e droga: Mdma, hashish e marijuana, francobolli di Lsd, pastiglie di ecstasy e di oppio e altre sostanze sintetiche, nonché di medicinali ricompresi nelle tabelle degli stupefacenti e utilizzabili anche per il 'taglio' della droga.

Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro, così come alcuni semi di marijuana che i due avevano acquistato su internet. (ANSA).