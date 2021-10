Fisco: Cisl, Regione abbassi le tasse sul lavoro

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - "Nei prossimi giorni chiederemo alla Regione Liguria di aprire un tavolo sulla fiscalità regionale perché non c'è solo il fisco nazionale, ma c'è anche una parte rilevante di fisco regionale che a nostro avviso dev'essere abbattuta. Bisogna alleggerire le tasse su famiglie, lavoratori e pensionati". Lo chiede il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri al convegno 'La Liguria da rigenerare con infrastrutture sostenibili' organizzato dal sindacato.

"Ci deve essere finalmente in Liguria anche sulla partita del fisco, parte di un mosaico di interventi, un alleggerimento delle tasse sulle famiglie, i lavoratori dipendenti e i pensionati - ha detto Maestripieri, rivelando che una discussione informale di merito con Regione è già iniziata -.

Questo va fatto ovunque, a Genova come a Roma". (ANSA).