Carige: cede 220 quote Banca d'Italia per 5,5 mln

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Banca Carige ha ceduto 20 quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 500.000 euro, coincidente con il costo storico.

Contestualmente, Banca Carige ha ceduto a Bvr Banca (Gruppo Cassa Centrale Banca) 200 quote a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 5 milioni di euro, al pari coincidente con il costo storico. Lo annuncia l'istituto in una nota. Dopo questa doppia cessione, pari complessivamente allo 0,07% del capitale della Banca d'Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.002 quote, pari al 3,001%.

La Banca è stata assistita per quanto riguarda gli aspetti notarili dallo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati di Milano.

Il titolo Carige è intanto vivace in Borsa, con un rialzo del 4,1% dopo la rimodulazione degli incentivi fiscali alle fusioni bancarie, con l'introduzione di un tetto di 500 milioni alla trasformazione delle Dta in crediti fiscali, che ridimensiona gli aiuti per tutti gli istituti, salvo appunto Carige. Crollano Banco Bpm (-6,2%) e Bper (-6%). "Il gioco dell'M&A è finito", scrivono gli analisti di Mediobanca che sono corsi a tagliare il giudizio sui due istituti sottolineando come "l'incentivo delle Dta è sostanzialmente invariato per Carige e ridimensionato per tutti gli altri". (ANSA).