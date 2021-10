Calcio: Sampdoria; col Toro D'Aversa pensa al tridente

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Il successo con lo Spezia aveva portato morale ed entusiasmo nella Sampdoria, ma il ko di mercoledì con l'Atalanta ha fato riemergere nuovi fantasmi in casa blucerchiata. Massimo Ferrero ha piena fiducia nel tecnico Roberto D'Aversa, ma è anche vero che la classifica non è di quelle serene. La Sampdoria avrebbe bisogno di un colpo esterno per tornare a respirare e consolidare la panchina dell'allenatore.

Di certo la sfida di domani in casa del Torino è ostica ma non è possibile fare calcoli: bisogna puntare alla vittoria anche perché in caso di sconfitta c'è il rischio concreto che i blucerchiati perdano ulteriore terreno. Ed è anche per questa ragione che il tecnico potrebbe puntare all'idea già avanzata qualche giorno fa di provare un tridente offensivo con Gabbiadini alle spalle di Quagliarella e Caputo. Un'ipotesi piuttosto concreta per dare solidità e forza al reparto offensivo che non riesce ancora ad esprimersi al meglio. (ANSA).