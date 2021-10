Dedicato a Walter Bonatti un sentiero a Portovenere

Un sentiero dedicato alla memoria di Walter Bonatti, a dieci anni dalla scomparsa di uno dei più grandi alpinisti al mondo. Verrà inaugurato il 30 novembre a Porto Venere, La Spezia, a poca distanza dal luogo in cui Bonatti riposa accanto all'amata compagna Rossana Podestà.

Si tratta di un percorso ad anello di circa 3 km realizzato dal Cai della Spezia in un territorio "aspro come quelli da lui amati e frequentati, con le pareti di roccia della falesia del Muzzerone e l'isola Palmaria a fare da cornice. Come non dedicare un percorso che ben si addice a colui che ha fatto dell'alpinismo e dell'avventura la sua ragione di vita?" spiega il Cai spezzino. Il percorso ad anello si snoda su sentieri esistenti, con un dislivello di 350 metri in pochi chilometri per giungere al punto più alto, il Forte Muzzerone, nei pressi della nota parete di roccia, con vista sulle Alpi Apuane. La partenza e l'arrivo sono a Porto Venere. L'inaugurazione è prevista per sabato 20 novembre alle 11 in piazza Bastreri a Porto Venere. (ANSA).