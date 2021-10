Crisi Rt: nell'Imperiese bus fermi e lavoratori in assemblea

Gli autobus di Riviera Trasporti, la società di trasporto pubblico in provincia di Imperia (maggiore azionista la Provincia con circa l'84% delle quote ), sono fermi questa mattina. In tutta la provincia di Imperia non c'è servizio bus. I lavoratori sono in assemblea, in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra i sindacati e il prefetto, in programma stamattina. Sul tavolo c'è la vertenza che riguarda da una parte il concordato preventivo dell'azienda che è in sofferenza, dall'altra il congelamento dello stipendio di settembre e per alcuni anche di ottobre. Il denaro, infatti, è bloccato da una procedura di pignoramento. Il blocco dei trasporti ha provocato disagi soprattutto ai pendolari e agli studenti che usano l'autobus per raggiungere le scuole.

Un corteo di autobus di Rt è partito dall'autostazione di Pontedassio e ha raggiunto la Prefettura, dove è in corso il vertice per conoscere il futuro dell'azienda. Gli autobus hanno sfilato per le vie di Oneglia e Porto Maurizio, al suono dei clacson, per attirare l'attenzione dei cittadini. Al momento davanti alla Prefettura c'è un presidio di una cinquantina di lavoratori che potrebbe crescere. Sul tavolo ci sono, innanzitutto, gli stipendi dei circa 300 dipendenti, che non hanno ancora ricevuto il mese di settembre, mentre quello di ottobre è stato parzialmente versato soltanto per alcuni dipendenti (in ordine alfabetico)