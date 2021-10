Axpo, per utenze domestiche 100% energia da rinnovabili

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - È un obiettivo ambizioso quello di Axpo Italia che, presentando il profilo di sostenibilità, ha annunciato l'impegno a fornire a tutte le utenze domestiche il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili, con un importante risparmio in termini di CO2 immessa nell'atmosfera al 2025. Un percorso nel quale si colloca anche l'offerta per le aziende, con l'obiettivo di sviluppo dei Power Purchase Agreement con un volume previsto per il 2025 pari a 16 milioni di MWh da fonti rinnovabili.

D'altra parte lo slogan usato dall'azienda, quarta in Italia nel mercato libero dell'energia, che ha il quartier generale a Genova, è: Axpo 3P (Pianeta, Persone, Prosperità), un programma nel quale si inseriscono anche il percorso verso la digitalizzazione che porta al 60% gli investimenti, e l'attenzione al personale che, per il 2025, arriverà alla parità tra uomini e donne.

"Il nostro bilancio sociale è basato sulla sostenibilità - spiega Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia - sia sotto l'aspetto del business che sulle persone all'interno della nostra azienda. Le vie dello sviluppo delle nostre tecnologie sono orientate a tenere conto sia della sostenibilità delle materie prime, che di quella sociale, con l'obiettivo di creare occupazione e benessere per tutti". (ANSA).