Alle Cinque Terre percorsi subacquei tattili in braille

(ANSA) - VERNAZZA, 28 OTT - Coniugare sport in natura, sostenibilità e conoscenza del mare senza barriere è possibile: in vista della prossima stagione, le corsie natatorie di Vernazza e Riomaggiore, si arricchiscono con due nuovi percorsi subacquei in linguaggio braille nell'ambito del progetto Neptune. Una novità importante per l'Area marina protetta delle Cinque Terre con questi itinerari che conteranno 16 pannelli con supporto in sughero, installati in superficie e sui fondali ad un massimo di 10 metri, per scandire sia l'attività dello snorkeling sia quella dell'immersione, con informazioni sulle principali specie di fauna e flora sottomarina. Gli obiettivi sono l'ispezione tattile dei subacquei, il perfezionamento e l'insegnamento delle tecniche di immersione per le scuole di sub ed infine la visita dalla superficie ed in apnea mediante attività di snorkeling. Il Progetto Neptune è cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, per favorire lo sviluppo sostenibile delle attività ricreative e professionali subacquee. (ANSA).