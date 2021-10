Ventimiglia,compare scritta no border 'fuoco alle frontiere'

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 27 OTT - "Fuoco alle frontiere": è la scritta che campeggiava, fino a questa mattina a Ventimiglia in corso Francia, all'altezza dello svincolo per le ex caserme Gallardi. Realizzata con una vernice di colore bianco, è stata rimossa dal personale del Comune intervenuto con la polizia locale. La matrice è quasi sicuramente dei 'No border'.

Accertamenti sono ora in corso per risalire agli autori, che rischiano una denuncia oltre a una sanzione. (ANSA).