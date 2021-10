Olioliva, la festa dell'olio nuovo compie 20 anni

(ANSA) - IMPERIA, 27 OTT - Sono oltre 200 gli stand iscritti all'edizione 2021 di Olioliva, la festa dell'olio nuovo che torna a Imperia Oneglia, dal 5 al 7 novembre prossimi, nell'anno del ventennale e dopo la pausa forzata per il Covid. Tra le varie attrattive: corsi di assaggio, laboratori tematici per gli abbinamenti dell'olio con il pesce del Mar Ligure, le verdure, i dolci. L'evento è organizzato dalla Azienda Speciale della Camera di Commercio con Comune, Regione, associazioni di categoria. Aziende e produttori mostreranno le eccellenze del territorio. I protagonisti saranno l'olio extravergine di taggiasca ma anche paté, pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, farinata, miele e vino.

Ospiti d'onore: la Regione Campania e l'ufficio Turismo di Mondovì. Sarà presente anche una delegazione di foodblogger europei, che avranno la possibilità di conoscere (e raccontare sui social) luoghi, prodotti, storia e arte sulle vie dell'olio.

"Imperia aveva le più grandi aziende olearie in Europa e nel mondo: le prime quattro - ha affermato il sindaco Claudio Scajola -. Oggi non è più così. Ce n'è una di rilievo internazionale e una miriade di piccole e medie aziende a livello familiare. E' necessario attraverso Olioliva riuscire a rilanciare Imperia come città dell'olio". Presente anche l'assessore regionale con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana: "Il contributo di Regione Liguria è sostanzialmente economico, ma anche di organizzazione e di impiego di una serie di soggetti, a partire dall'agenzia 'In Liguria', che metterà a disposizione degli influencer per aumentare la risonanza mediatica dell'evento e poi le varie strutture operative". "La festa ruota attorno alla frangitura dell'olio extravergine - ha affermato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria -. L'olio nuovo arriva sulle nostre tavole proprio in questi giorni: un prodotto ricco di qualità". (ANSA).