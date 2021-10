Covid: positivi stabili, due morti

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Il numero dei positivi è stabile in Liguria: i contagiati sono 2138, uno in più di ieri. Ci sono stati due morti, due uomini di 71 e 86 anni al San Martino. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia sale a 4425. Gli ospedalizzati sono 71, di cui 11 in terapia intensiva (uno è in età pediatrica), erano 10; complessivamente i ricoverati sono due meno di ieri. Dei 71 ospedalizzati, 3 sono al Gaslini. I nuovi casi sono 63, emersi da 2699 tamponi molecolari e 9674 test rapidi. Il tasso di positività è o,5%, mentre a livello nazionale è 1%. I nuovi positivi sono 35 nell'area di Genova , 10 nel Tigullio, 8 nell'Imperiese, 5 nel Savonese, 4 nello Spezzino . Uno non è residente in Liguria. I guariti sono 60. In isolamento domiciliare ci sono 849 persone, 41 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono1570, erano 1553.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4461 vaccini, 2334 sono terze dosi che hanno raggiunto il numero di 28983 (ANSA).