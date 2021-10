Gasperini: 'Ottima gara, una rimonta di qualità'

Ha seguito la gara dalla tribuna in quanto squalificato ma Gian Piero Gasperini è giustamente soddisfatto per il successo della sua Atalanta a Genova contro la Sampdoria. "La squadra ha fatto un'ottima gara - ha spiegato Gasperini-. Dopo aver subito il loro gol poteva nascere una gara difficile e complicata su quello che è un campo ostico. Invece abbiamo reagito bene, con qualità e ribaltato la partita. Il primo tempo è stato più equilibrato ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene pur sprecando alcune possibilità di chiuderla prima".

Nel finale i nerazzurri hanno rischiato di subire come domenica in casa contro l'Udinese e invece è arrivato il gol di Ilicic. "Quando una partita rimane aperta si possono verificare situazioni come con l'Udinese ma succede poche volte. Domenica ci è costata due punti, oggi invece abbiamo segnato sulla ripartenza".

Nonostante il successo l'Atalanta deve fare i conti con un altro infortunio, quello di Palomino. "Palomino era diffidato ed è stato ammonito quindi avrebbe saltato comunque la gara di sabato con la Lazio-ha aggiunto il tecnico-, speriamo solo che non sia un lungo infortunio e di recuperare Demiral e Toloi".

A trascinare l'Atalanta nella rimonta Duvan Zapata, primo attaccante colombiano a superare quota 100 gol nel campionato italiano. "Per me è un'emozione enorme che non riesco nemmeno a sperare di spiegarla. Non avrei mai immaginato questo record al momento in cui sono arrivato in Italia. Ma quello che conta sono i successi della squadra, quelli personali passano in secondo piano se la squadra non fa bene. Oggi abbiamo conquistato tre punti importanti su un campo difficile ma tutto il campionato è tosto. Il nostro obiettivo però è quello di migliorarci sempre, anno dopo anno e anche questa volta vogliamo riuscirsi". (ANSA).