D'Aversa: 'Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra'

Una sconfitta pesante nel risultato ma per D'Aversa, tecnico della Sampdoria, non nella prestazione quella di questa sera contro l'Atalanta.

"Il terzo gol subito fa pensare ad una gara senza storia ma ragazzi hanno giocato alla pari contro una grande squadra.

Purtroppo sul risultato finale sono stati determinanti gli episodi che nel calcio fanno la differenza e loro in questo sono stati più bravi di noi".

Per l'allenatore della Sampdoria uno dei punti di svolta della gara è stata la conclusione di Caputo ad inizio ripresa con il salvataggio di Musso.

"Penso all'intervento di Musso su Caputo (si era sul 2-1) che avrebbe potuto cambiare la partita. Un intervento che ha visto più il merito di Musso che il demerito di Caputo. I gol subiti invece sono stati frutto di letture sbagliate e su questo dobbiamo ancora lavorare, bisogna riuscire a commetterne di meno e ad essere più determinati nelle altre situazioni".

Alla fine però , al di là del risultato, D'Aversa è comunque soddisfatto della prova dei suoi giocatori. " Sotto l'aspetto dell'impegno e del non mollare mai non posso rimproverare nulla ai miei giocatori-ha spiegato- anche stasera abbiamo dimostrato di giocare e lottare sempre sino alla fine ma non basta quando ti trovi di fronte squadre come l'Atalanta con qualità importanti".

Per la Sampdoria un avvio di stagione non semplice complice anche un calendario in salita. "In effetti non siamo stati molto fortunati avendo incontrato le quattro formazioni della Champions più il Napoli. Ma non per questo ci siamo mai arresi, anche stasera siamo andati in campo per cercare di fare risultato. E' doveroso sottolineare che nelle gare in casa abbiamo affrontato le migliori eppure si poteva fare meglio soprattutto dal punto di vista dei punti conquistati. Per fortuna la prestazione come questa sera non è mai mancata".

