Guasto a passaggio a livello, caos treni nel levante ligure

Mattina di grandi disagi per i pendolari delle ferrovie in Liguria a causa di un guasto a un passaggio a livello a Pontetto (Genova), nel levante. Nelle ore di punta molti treni hanno subito ritardi fino a 100 minuti sulla Linea La Spezia-Genova fino a quando il guasto non è stato riparato. Sulle banchine delle stazioni del levante centinaia di passeggeri diretti a scuola o lavoro hanno atteso a lungo i treni ritardatari. La situazione è poi tornata poco a poco nella normalità.