Da Regione 13 mln per urbanistica, viabilità e difesa del suolo

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - La Giunta regionale, su proposta degli assessori all'Urbanistica e alla Protezione civile e Infrastrutture Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, ha stanziato circa 13 milioni per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, difesa del suolo e viabilità in 50 Comuni liguri. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana , immediatamente cantierabili, individuati attraverso una serie di incontri effettuati dagli assessori e dalle strutture tecniche con i sindaci di tutto il territorio, sia interventi infrastrutturali in materia di difesa del suolo e viabilità e mobilità ciclistica. Per individuare gli interventi finanziati è stato costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto diversi settori regionali, dal quale è nato un progetto armonico per dare un nuovo volto alla Liguria renderla più resiliente e migliorare la mobilità sostenibile. Tutti gli interventi sono finalizzati a migliorare la qualità di vita dei cittadini e al con tempo rendere la regione più attrattiva dal punto di vista turistico. Il primo lotto di finanziamenti è di oltre 5 milioni destinati a 30 comuni. A questo bando hanno partecipato oltre 100 comuni. I programmi presentati dai Comuni che non sono stati finanziati in questa prima fase, potranno comunque accedere ad altre fonti di finanziamento: saranno inseriti in un programma triennale, che verrà sviluppato tramite una piattaforma informatica che sarà operativa dalla primavera del 2022.

"Nel 2021 abbiamo avviato un ambizioso programma di rigenerazione urbana, per dare un nuovo volto alla Liguria, che si protrarrà per tutta la legislatura in corso - spiega l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola - L'obiettivo è quello di disegnare un affresco dell'intero territorio per rilanciare il recupero urbano, con effetti su diversi settori: viabilità, turismo, sociale, economia, in un'ottica di tutela ambientale e miglioramento della qualità dell'abitare. I progetti finanziati riguardano il recupero di immobili con destinazione pubblica, come mulini, ex scuole, sedi museali, la riqualificazione di vie e piazze, il recupero di aree per manifestazioni ed eventi, la sistemazione di passeggiate a mare." Sul fronte degli interventi nel settore infrastrutturale è previsto un finanziamento di oltre 4 milioni destinati a 15 Comuni liguri e alla Provincia di Savona. Tra gli interventi c'è la manutenzione straordinaria della pista ciclabile del Ponente.

Sulla base di un'istruttoria e delle graduatorie complessive elaborate dagli uffici sono state individuate le opere da finanziare. Sono stati privilegiati interventi con un livello più elevato di progettazione e immediatamente cantierabili, entro 8 mesi dovranno difatti essere affidati i lavori.

Per quanto riguarda la difesa del suolo è previsto un finanziamento di oltre 4 milioni, di cui 3 per la messa in sicurezza e 1 per le bonifiche di siti inquinati a Borghetto Vara in località Ghiarolo.

"Si tratta di interventi molto importanti - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone - per la messa in sicurezza, la resilienza del territorio e la realizzazione e il completamento di opere infrastrutturali centrali per lo sviluppo della Liguria. Un lavoro che nasce dalle esigenze che ha espresso direttamente il territorio".

INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO (4.045.000).

Sanremo 1.200.000; Cengio 630 mila, Ne 297 mila, Portofino 120 mila, Ronco Scrivia 401 mila, Torriglia 105 mila, Pignone 292.500 euro, Borghetto Vara 1 milione.

RIGENERAZIONE URBANA (5.394.000).

Castiglione Chivarese, Favale di Malvaro, Masone, Rossiglione, Mele, Ronco Scrivia 200 mila euro ciascuno, Mezzanego 69.487. Totale per la provincia di Genova 1.269.487.

Perinaldo, Vallecrosia, Vallebona Costarainera, San Bartolomeo al mare, Badalucco, 200 mila euro ciascuno, Montegrosso 70.265, Triora 189 mila, Castelvittorio 180 mila, Dolcedo 174,048. Totale per la provincia di Imperia 1.813.313.

Sesta Godano e Carrodano 200 mila euro, Pignone 195 mila, Framura 178 mila, Vezzano 179.784. Totale per la provincia della Spezia 952.784.

Bardineto, Noli, Laigueglia, Calice 200 mila euro ciascuno, Castelvecchio di Rocca Barbena 150 mila, Roccavignale 175 mila, Tovo San Giacomo 75 mila, Villanova d'Albenga 158.413 euro. Totale per la provincia di Savona 1.358.413 euro.

INTERVENTI PER LA VIABILITA' (3.545.500).

Varese Ligure 374.955 euro, Portovenere 50.886, Sarzana 115.901, Follo 126 mila; Rezzoaglio 540 mila, San Colombano 166.496, Cogorno 118.800, Montoggio 152.100; Cengio 164.250, Castelvecchio di Rocca Barbena 352.088, Provincia di Savona 342 mila euro pe ril consolidamento del ponte sulla Strada provinciale 51 Bormida di Millesimo al km 2,796, Mallare 26.190, Millesimo 188.280, Piana Crixia 89.550; San Bartolomeo al mare 738 mila (ANSA).