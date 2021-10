Crociere: prove in mare ok e coin ceremony per Costa Toscana

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Costa Toscana, la nuova ammiraglia di Costa crociere alimentata a Lng (gas naturale liquefatto) superate le prove in mare, si avvicina alla consegna prevista a dicembre. Oggi nei cantieri Meyer di Turku (Finlandia) si è svolta la seconda parte della coin ceremony, con la posa di alcune monete commemorative sulla nave in segno di buon augurio.

"Queste ulteriori, importanti tappe nel completamento di Costa Toscana confermano il nostro impegno nel percorso di evoluzione verso un modello di crociera sempre più sostenibile - ha commentato Mario Zanetti, direttore Generale di Costa Crociere -. Allo stesso tempo, Costa Toscana, grazie ai suoi servizi eccellenti e innovativi, saprà attrarre nuovi crocieristi, aiutandoci a consolidare la nostra presenza nel Mediterraneo e il nostro piano di ripartenza graduale". La nave, come la gemella Costa Smeralda, e AIDAnova è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, e della flotta a Lng del gruppo entrerà presto a far parte anche AIDACosma.

La prima crociera di Costa Toscana, tributo alla regione di cui porta il nome, partirà da Savona il 5 marzo 2022 con un itinerario di una settimana che comprende Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dopo il debutto la nuova ammiraglia rimarrà posizionata nel Mediterraneo occidentale per tutto l'anno. (ANSA).