Covid: lieve calo dei positivi, un morto, ospedalizzati stabili

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Lieve calo di positivi al covid in Liguria: sono 2137, 11 in meno rispetto a ieri, ma spicca il caso della provincia di Imperia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 42 nuovi casi, di cui 19 a Pieve di Teco dove non si parla di cluster ma di contagi in famiglie che vivono in case sparse. I nuovi casi complessivamente sono 74, emersi da 3234 tamponi molecolari e 16.534 test rapidi. Il tasso di positività è dello 0,37%. I nuovi contagi, oltre ai 42 dell'Imperiese, sono stati individuati 11 nell'area di Genova, 8 nel Savonese, 7 nello Spezzino, 6 nel Tigullio. Gli ospedalizzati sono 73, uno in più di ieri, 10 in terapia intensiva. Due ricoverati sono in età pediatrica e uno di loro è in rianimazione al Gaslini. C'è stato un morto, un uomo di 67 anni a Savona. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia è 4423. I guariti sono 84. In isolamento domiciliare di sono 808 persone, 44 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1553, erano 1643.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4489 vaccini, di cui 2410 terze dosi che complessivamente sono 26649. (ANSA).