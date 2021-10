Centenario Luzzati, francobollo celebrativo e annullo speciale

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - In occasione del centenario della nascita di Emanuele Luzzati, insieme alla presentazione del francobollo celebrativo prevista oggi alle ore 18 presso Casa Luzzati a Palazzo Ducale, Poste Italiane attiverà anche un servizio filatelico temporaneo. Il francobollo celebrativo con l'annullo speciale giorno di emissione, cartolina dedicata, bollettino illustrativo, tessera filatelica e folder, saranno disponibili oggi a partire dalle 16 fino alle 19 nella postazione mobile di Poste Italiane vicino a Casa Luzzati. Alle 17 verrà attivato il laboratorio 'La cartolina d'artista'.

Fino al 16 novembre, la sede di Poste di Via Dante 4A ospiterà la mostra "Genova città magica", allestita con 12 tavole disegnate dall'Artista sui principali siti della città, messe a disposizione da Lele Luzzati Foundation.

Il francobollo (valido per la posta ordinaria) dedicato ad Emanuele Luzzati, scenografo e illustratore è stato emesso oggi. La vignetta del valore postale riproduce un'opera dello stesso Luzzati dal titolo "Sipari incantati" sulla quale, a sinistra, spicca un profilo stilizzato dell'artista. Maestro in ogni campo dell'arte applicata, diplomato all'École des Beaux Arts di Losanna, ha collaborato con registi, architetti, artisti e scrittori di fama internazionale. Nel '75 è tra i fondatori del Teatro della Tosse di Genova ed ha partecipato anche alla realizzazione di film di animazione. Ha realizzato scenografie per prosa, lirica e danza nei principali teatri italiani e stranieri dalla Scala al London Festival Ballet. E' morto a Genova il 26 gennaio 2007 nella casa dove era nato nel 1921 e dove ha abitato tutta la vita.