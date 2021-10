Calcio: D'Aversa, con Atalanta serve giusto approccio mentale

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il successo di venerdì con lo Spezia ha dato ossigeno alla classifica della Sampdoria che adesso mette nel mirino l'Atalanta che sfiderà domani al Ferraris con un altro morale: "I tre punti ti portano a lavorare con entusiasmo. È l'aspetto mentale che ti porta a dare qualcosa in più negli allenamenti", spiega Roberto D'Aversa che indica la strada ai suoi ragazzi: "Contro squadre come l'Atalanta sarà fondamentale essere pronti mentalmente nei duelli", dice l'allenatore che deve rinunciare allo squalificato Bereszynski sulla fascia destra dove al suo posto giocherà Depaoli. Domani mattina rifinitura e poi lista dei convocati per sciogliere gli ultimi dubbi con l'idea di far giocare la squadra con un 4-3-3: Thorsby e Askildsen ad aiutare Adrien Silva mentre in attacco toccherà a Quagliarella affiancato da Candreva e Gabbiadini.

Per l'Atalanta non ci sarà in panchina il tecnico Gasperini squalificato per un turno, così come era successo a D'Aversa che ha seguito il match con lo Spezia dalla tribuna: "La presenza dell'allenatore può incidere nel lavoro settimanale - ha detto il tecnico blucerchiato -. Nell'ultimo turno ci sono state tante espulsioni, bisogna stare tutti un po' più tranquilli. Ci vuole buon senso, va capito che noi allenatori viviamo situazioni particolari. C'è Rocchi che ha dato una linea guida e dobbiamo calmarci un po' tutti quanti". (ANSA).