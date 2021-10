A Genova boom recupero capsule caffè in alluminio, +16%

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Risultati in crescita per il programma "Da Chicco a Chicco" di Nespresso che, nel primo semestre del 2021, ha permesso di recuperare a Genova, grazie alla collaborazione con Amiu, oltre 35 tonnellate di capsule in alluminio, segnando una crescita del +16%, equivalente a oltre 4 tonnellate di capsule esauste, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un successo che si somma ai positivi risultati raggiunti in tutta Italia, spiega una nota, e che hanno permesso di raggiungere, nel primo semestre 2021, 800 tonnellate di capsule in alluminio recuperate da Nespresso, il 29% in più - equivalente a oltre 177 tonnellate di capsule esauste - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in aumento rispetto al primo semestre 2019, quando le tonnellate di capsule raccolte sono state 715. (ANSA).