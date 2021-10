Premio Andersen, aperto bando concorso 55/ma edizione

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Aperto oggi il bando del 55/mo Premio Andersen-Baia delle Favole, il concorso letterario per la fiaba inedita dedicato alla narrativa per l'infanzia nato a Sestri Levante nel 1967 e organizzato dal Comune e da Mediaterraneo Servizi.

In programma anche i webinar gratuiti "Scrivere una fiaba" con nomi d'eccellenza del panorama letterario italiano. Il Premio Andersen-Baia delle Favole compie 55 anni e si conferma uno dei concorsi letterari più longevi d'Italia. Nato nel 1967 a Sestri Levante e dedicato alla fiaba inedita, negli anni ha ampliato le categorie per rivolgersi a tutti, dai bimbi piccoli fino agli scrittori professionisti senza escludere chi scrittore professionista non è o chi ama raccontare le fiabe attraverso l'illustrazione. Si concorre inviando una fiaba a tema libero, mai pubblicata né veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti. Anche quest'anno sono sei le categorie: piccini (3-5 anni, in gruppo), bambini (6-10 anni, individuale o in gruppo), ragazzi (11-17 anni, individuale o in gruppo), adulti (da 18 anni, solo individuale), scrittori professionisti (da 18 anni, con almeno tre opere di narrativa compiute e a nome unico, non in self-publishing e non a pagamento o con case editrici a doppio binario, solo individuale), illustratori (da 16 anni, individuale o in gruppo). Il termine per la presentazione delle opere è il 6 marzo 2022. "Il Premio - ha detto il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio -, che non si è fermato neppure nell'ultimo periodo di profonda difficoltà, si è contraddistinto fin dalle prime edizioni per la partecipazione di grandi nomi della letteratura e della cultura italiana contemporanea tra cui Italo Calvino, Alberto Moravia, Roberto Piumini e Francesco Guccini". (ANSA).