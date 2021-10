Liguria introduce 'dote sport' per i minori

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato una modifica di legge che introduce la 'dote sport', un nuovo contributo per favorire l'attività sportiva dei minori in particolari situazioni di disagio economico. Previsto uno stanziamento di circa 600 mila euro a partire dal 2022. La Giunta dovrà stabilire le modalità di erogazione attraverso voucher alle singole famiglie. Si tratta di una nuova forma di contribuzione "per lo sviluppo della cultura sportiva" dopo lo stop imposto a molte realtà sportive dall'emergenza covid.

La 'dote sport' è "un sostegno a favore delle famiglie di minori in particolari situazioni di disagio economico, per veicolare l'inclusione e la realizzazione personale, soprattutto delle giovani generazioni". Il voucher a favore delle famiglie costituirà conseguentemente una fonte certa di ricavo per le associazioni sportive, fortemente provate dall'emergenza sanitaria. Incrementato inoltre "il sostegno alle manifestazioni sportive di particolare rilevanza nel panorama sportivo".

(ANSA).