A fuoco villetta a Pontedecimo, due persone in salvo

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Un incendio è divampato la scorsa notte in via Rosetta a Pontedecimo distruggendo una villetta.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme sarebbero partite da una baracca che serve per sistemare la legna e si sono poi propagate all'abitazione dal tetto. I due abitanti sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. (ANSA).