Genova celebra Paganini con una statua davanti al Carlo Felice

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - È stata inaugurata oggi presso il Teatro Carlo Felice la scultura in bronzo di Livio Scarpella dedicata a Niccolò Paganini, il più brande violinista di tutti i tempi nato a Genova nel 1782. All'inaugurazione il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore comunale alle politiche culturali Barbara Grosso e l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo, il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi, l'autore dell'opera oltre a Domenico Antonio Pallavicino, presidente della Fondazione Pallavicino che ha donato l'opera, e il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che della Fondazione è direttore artistico. La scultura, alta 2 metri e del peso di 180 chili, è di bronzo ed ha una leggera patina dorata. "Un Paganini dorato e di grande impatto prende posto davanti al Carlo Felice, il nostro teatro lirico, che non passerà inosservato agli occhi dei genovesi e dei turisti - ha detto Bucci -. Il Comune di Genova prosegue il proprio impegno per la valorizzazione della figura di Paganini, patrimonio di eccellenza della nostra cultura".

"Finalmente Genova ha dedicato una scultura a Niccolò Paganini - ha detto il governatore Toti - valorizzando così una figura patrimonio della nostra cultura e dando sempre più lustro al suo violino, il Cannone, il più importante strumento musicale al mondo". Niccolò Paganini "è uno dei figli più illustri di Genova, uno degli ambasciatori che ha portato il nome della città nel mondo e un simbolo della nostra cultura e della nostra arte" ha detto l'assessore comunale alla Cultura Grosso mentre per l'assessore regionale alla cultura Cavo "per il suo slancio è una statua che da oggi ci sfida. La celebrazione di oggi non è un punto di arrivo, ma un nuovo impegno per tutti noi, per valorizzare Paganini soprattutto tra i giovani". Per Sgarbi "è finalmente giunto il momento che la città abbia un'opera che rappresenti e onori il genio di Paganini. Grazie all'impegno della Fondazione e del Comune la sua figura non sarà più solo un colto ricordo". (ANSA).