Covid: Liguria, 62 nuovi positivi e un decesso

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Sono 62 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di nuovi contagi - 20 - si è verificato nell'Imperiese, 7 nel Savonese, 15 nel Genovese, 9 nell'Asl del Tigullio e 8 nello Spezzino. Tre nuovi contagiati non sono residenti in Liguria.

Aumentano ancora, anche se di una sola unità, gli ospedalizzati ma calano le persone in Intensiva, sono 10. In isolamento domiciliare ci sono 26 persone mentre quelle che si trovano in sorveglianza attiva sono 1.559. Nel quotidiano bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, viene segnalato un decesso avvenuto il 22 ottobre. Si tratta di un paziente di 83 anni morto all'ospedale di Sanremo.

Su un totale di 2 mln 546.891 dosi di vaccino ricevute ne sono state somministrate 2 mln 252.762 pari all'88% del totale.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 458 dosi. Le seconde dosi sono in tutto 1 mln 60.053. Le dosi booster sono state 22.317. (ANSA).