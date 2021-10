Cavi elettrici si staccano da Sopraelevata Genova

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Un grosso cavo elettrico lungo circa 200 metri si è staccato dalla Sopraelevata di Genova probabilmente per il forte vento ed è rimasto penzoloni sull'area sottostante del Porto Antico. Tre persone sono state soccorse per ferite lievi dai mezzi inviati dal 118. Una quarantina le auto danneggiate. Il luogo è transennato e sorvegliato dal forze dell'ordine e polizia locale in attesa dell'intervento dei tecnici. (ANSA).