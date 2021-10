Sestri Levante, auto si ribalta sulla strada del porto

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 23 OTT - Spettacolare quanto insolito incidente stradale nella stretta strada del porto di Sestri Levante: questa mattina un'auto condotta da un pensionato di 81 anni con a fianco la moglie si è ribaltata per cause in via di accertamento restando in equilibrio sulla fiancata al centro della carreggiata. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco mentre i vigili urbani chiudevano via Pilade Queirolo particolarmente trafficata negli weekend da diportisti e operatori portuali. I due occupanti sono finiti in ospedale per choc traumatico e contusioni. (ANSA).