No Green pass, 14^ sabato di protesta per movimento genovese

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Quattordicesimo sabato di protesta per il movimento no green pass genovese che, lungi dall'essersi fatto scoraggiare dallo sgombero del presidio in porto avvenuto giovedì mattina, ha sfilato numeroso anche oggi per le vie del centro città. Circa 2 mila i partecipanti alla manifestazione che al grido di 'la gente come noi non molla mai', slogan preso in prestito dalle lotte degli operai dell'Ilva, sono partiti da piazza Caricamento per attraversare la città fino in piazza della Vittoria dove a partire dalle 19 è previsto un 'concerto per la Costituzione'. Anche questo sabato la protesta genovese contro la certificazione verde, organizzata dal comitato Libera piazza, si sta svolgendo in modo pacifico. (ANSA).