La Spezia, inaugurato il Parco delle Mura

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 OTT - E' stato inaugurato alla Spezia il Parco delle Mura, nell'ambito del piano di recupero delle mura storiche, parte di un progetto più ampio di riscoperta e riqualificazione delle testimonianze architettoniche della storia spezzina pre e post arsenalizia. Hanno tagliato il nastro, a Porta Isolabella, il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla presenza tra gli altri dell'assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

Già dopo la cerimonia i cittadini presenti hanno potuto effettuare visite guidate a cura di Agtl La Spezia. Visite accessibili anche per persone con disabilità motoria grazie ad una Jolette messa a disposizione dal Cai sezione La Spezia.

Lungo il percorso, performance teatrali con rievocazioni storiche a cura della compagnia teatrale Gli Scarti e intermezzi musicali eseguiti dagli studenti del Conservatorio di Musica G.

Puccini della Spezia e del Liceo musicale Cardarelli. I lavori sono stati finanziati con risorse del Fondo strategico regionale e risorse comunale per un totale di 1,5 milioni di euro.

"Il Parco delle Mura - racconta il sindaco Peracchini - si snoda per 4 km ed è un percorso immerso nella natura che collega il centro Città con la zona collinare: oggi inauguriamo il primo tratto, ma siamo già al lavoro per il secondo, nell'ottica di finalizzare il percorso al raggiungimento del Parco della Rimembranza, la cui inaugurazione è prevista per la prossima primavera". "Il Parco delle Mura - continua il Sindaco - è bellezza da vivere h24, dall'alba al tramonto: escursioni, passeggiate romantiche, scampagnate domenicali, in totale sicurezza grazie alla videosorveglianza, alla massima inclusione possibile per le persone con disabilità, illuminazione notturna.

Un sogno degli spezzini che diventa realtà grazie alle risorse di Regione Liguria che fin dall'inizio ha creduto fortemente in questo progetto". (ANSA).