Sarzana; incendio in carrello vagone con Gpl,intervento pompieri

(ANSA) - SARZANA, 22 OTT - Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Sarzana per un principio d'incendio di un carro cisterna ferroviario che trasportava gas Gpl. Sul posto oltre alla squadra di competenza territoriale è intervenuta una squadra di supporto dalla sede centrale di La Spezia con auto pompa e altre due squadre ridotte con autobotte e carro aria. A causa del sinistro, la linea ferroviaria è stata interrotta e la linea elettrica disattivata per poter permettere le operazioni di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco intervenute con sedici unità operative.

Dopo aver evacuato la stazione ferroviaria, le squadre giunte sul posto hanno riscontrato un surriscaldamento dell'impianto frenate del carro ferroviario con un successivo principio d'incendio, appunto, adoperandosi per lo spegnimento delle fiamme e il raffreddamento dei freni e della cisterna interessata.

In serata, ripristinate le condizioni di sicurezza della zona, la linea ferroviaria La Spezia-Pisa è stata riattivata da parte del personale Rfi.

Sul posto presente il personale Polizia Ferroviaria di Sarzana e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza. (ANSA).