Entella, 1,5 mln di investimenti annui per baby

Un milione e mezzo di euro d'investimento all'anno, oltre 30 squadre ai nastri di partenza, 500 tesserati e più di 50 calciatori lanciati nel calcio dei professionisti, con otto ragazzi ceduti in serie A soltanto nell'ultima finestra di mercato, una sorta di record nazionale.

Sono solo alcuni dei numeri da capogiro del settore giovanile della Virtus Entella che milita nel campionato di Lega Pro.

"Ma la cantera biancoceleste è destinata a crescere ancora di più con il nuovo legame che si è creato con Gulliver. Quest'oggi allo stadio Comunale di Chiavari è stata presentata la nuova importante partnership che vedrà la storica catena di supermercati diventare main sponsor del settore giovanile biancoceleste", si legge nella nota dell'Entella.

"Il nostro settore giovanile è uno dei più competitivi - ha detto il presidente biancoceleste Antonio Gozzi -, lo testimoniano i tre scudetti vinti e i tanti giocatori approdati nel calcio professionistico. Abbiamo costruito un modello apprezzato da tutta Italia". Per Gilberto Maioli, direttore commerciale Gulliver "abbiamo in programma alcune iniziative come l'album delle figurine e lavoreremo insieme anche per valorizzare l'importanza di un'alimentazione sana e sostenibile" .