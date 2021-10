Dogane bloccano 5 mila oggetti domotica in porto a Savona

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Oltre 5 mila tra proiettori, telecamere a 360°, robot aspirapolvere, monitor, schermi ed altri oggetti di domotica prodotti da un noto brand del settore, sono stati sottoposti a fermo amministrativo dai Funzionari Adm che operano nel porto di Vado Ligure (Savona), in quanto l'etichettatura non riportava i dati dell'importatore a garanzia della sicurezza dei prodotti così come previsto dalla normativa vigente.

Lo stesso importatore è risultato inoltre non in regola con l'iscrizione nell'apposito registro delle società che importano e commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per poter disporre della merce la società importatrice dovrà, innanzitutto, provvedere a registrarsi, e successivamente regolarizzare l'etichettatura di tutti i prodotti. Nei confronti dell'importatore è stata erogata una sanzione amministrativa pari a oltre 30 mila euro. (ANSA).