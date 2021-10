Cantieri e traffico intenso, 10 km di coda in A26

Code e rallentamenti sul nodo autostradale della Liguria. In A26 Genova-Voltri-Gravellona coda di 10 km tra il bivio 26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori mentre in A10 Genova-Savona-Ventimiglia Coda di 1 km tra Celle Ligure e il bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A7 Milano-Serravalle-Genova coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla e coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A12 Genova- Rosignano Marittimo coda in uscita al casello Genova est per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e tra Rapallo e Chiavari è segnalata coda di 1 km per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.