Cambiaso Risso, 75 anni fra storia e futuro in un libro

L'azienda ha compiuto 75 anni, ma Cambiaso Risso, gruppo genovese leader italiano e fra i maggiori player a livello internazionale nel brokeraggio assicurativo marittimo festeggia anche un altro compleanno, quello dei 40 anni di guida a due, la "strana coppia", iniziata con l'ingresso, da stagista fino a diventare socio, di Mauro Iguera (oggi ad), preciso e imperturbabile, che ha completato l'intuizione e l'estro imprenditoriale di Marco Risso (presidente). Un sodalizio vissuto nell'ufficio condiviso che ha portato il gruppo a diventare player internazionale competitivo senza perdere l'anima. A raccontare la storia di Cambiaso Risso, nata ufficialmente nel 1946, è il libro "Ci sarà sempre il mare" (ed.Il Canneto) scritto da Raoul de Forcade. Dentro c'è la storia aziendale, le acquisizioni, l'avventura imprenditoriale con Letizia Moratti (e anche la ricerca del suo anello, gattoni sull'aereo privato in volo), come si può crescere restando radicati e con un approccio familiare, ma anche trattative con i pirati con lettere scritte sulla carta con le spade incrociate, e i riscatti pagati lanciando in mare da un aereo i contanti.

Oggi Cambiaso Risso ha 19 uffici nel mondo con 283 persone di 18 nazionalità, ha chiuso il 2020 con 45 mln di ricavi netti e ha appena lanciato nuovi progetti, come la nascita del settore special risks, dedicato alla pirateria digitale. Un'azienda cresciuta nel mondo ma sempre radicata a Genova "anche se in Liguria fattura quasi zero, il 20% in Italia e l'80% all'estero" come ricorda Iguera. Le prime tracce risalgono al 1896, ma è nel dopoguerra che inizia l'ingresso nelle assicurazioni. I punti di svolta raccontati nel libro sono due: l'intuizione di andare all'estero e il rapporto con l'armatore greco Prokopiu, con il quale Risso ha stretto un patto di amicizia tale da convincerlo a prendere casa anche a Frabosa (Cuneo) e che era pronto a finanziare, se ce ne fosse stato bisogno, il riacquisto del ramo marine della società da Aon, avvenuto poi con mezzi propri.