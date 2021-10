Ambasciatore Vattani a Imperia per aprire festa cento anni

(ANSA) - IMPERIA, 22 OTT - Sarà l'ambasciatore Umberto Vattani, già capo della Rappresentanza italiana presso l'UE a Bruxelles, segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e presidente dell'Istituto per il Commercio Estero, ad aprire il programma di "Aspettando il Centenario", iniziativa ideata dall'amministrazione comunale per celebrare l'anniversario della nascita di Imperia.

L'appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre, alle ore 11.00, all'interno di Palazzo Civico a Imperia. L'ambasciatore Vattani terrà una Lectio Magistralis dal titolo "Quale Europa per il futuro dei giovani?". L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Città di Imperia.

"Ritorniamo quest'anno a celebrare l'anniversario della nascita della Città di Imperia, dopo lo stop causato dalla pandemia nel 2020. Lo spirito di ripresa e speranza caratterizza l'ampio programma di questa edizione di 'Aspettando il Centenario', che pone al centro i giovani e i temi legati al futuro. La Lectio dell'Ambasciatore Vattani, che ringrazio per aver accolto il mio invito, è in questo senso l'inizio migliore che potessimo sperare. Europa, futuro e giovani sono tre elementi che non possono essere divisi", commenta il sindaco Claudio Scajola. (ANSA).