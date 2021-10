Università: il Campus di Savona festeggia i 30 anni

(ANSA) - SAVONA, 21 OTT - Il Campus universitario di Savona festeggia 30 anni. La ricorrenza è stata celebrata questa mattina con un evento che ha ripercorso la storia del polo savonese dall'origine (nel 1991 la prima lezione del corso di laurea in ingegneria) a oggi. Una mattinata di confronto a cui hanno partecipato il Rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino (ex studente del Campus stesso), il delegato del Rettore per il Campus di Savona, Marco Testa, il Prorettore alla formazione dell'Università di Genova, Claudio Carmeli, e il presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale.

"Qui sono stati sviluppati progetti che hanno portato innovazione e alta formazione a Savona - ha detto Delfino - è stato davvero un trentennio di grande livello. Il campus è una piccola città composta da circa 2000-2500 persone, un distretto urbano che può prestarsi a sperimentazioni e può essere un modello di nuove modalità di gestione energetica e ambientale".

"Questa struttura ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio - ha aggiunto Testa - Abbiamo 2000 studenti, un'area della comunicazione, scienze motorie, ingegneria, il nucleo storico da cui è nato il campus, infermieristica e diverse lauree magistrali. Nel tempo, ci sono stati molti tentativi di integrazione e collaborazione con la città, ed ora l'obiettivo è di svilupparli sempre di più. Il mio desiderio per il futuro è che il campus diventi sostenibile al 100%".

All'evento ha preso parte anche il neo sindaco di Savona Marco Russo, alla prima uscita ufficiale: "Ritengo significativo farla qui - ha spiegato -, sono convinto che il Campus sia una delle chiavi di volta dello sviluppo della nostra città. Abbiamo sviluppato idee e proposte per integrarlo ancora di più nel tessuto cittadino".

Nato in una ex caserma, quello di Savona è un campus "all'americana": da sempre proiettato verso l'innovazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico, è sia sede didattica sia incubatore di start up e aziende di successo con una spiccata propensione al mondo IT e green. (ANSA).