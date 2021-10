Pnrr: Uil chiede 'osservatorio' su investimenti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - La Regione Liguria attivi un "osservatorio permanente" sulla gestione dei fondi del Pnrr con tre priorità: investimenti sulle infrastrutture, rilancio del settore industriale e nuovi progetti di sanità territoriale. E' la richiesta avanzata dal segretario generale della Uil Liguria Mario Ghini a Genova durante la tappa ligure del 'Uil Tour 2021', evento di informazione e confronto organizzato dal sindacato e che toccherà 27 piazze italiane.

"I fondi del Pnrr dovranno accompagnare una grande spinta politica per la ripartenza del territorio, il cui nodo passa dalle infrastrutture, perciò proponiamo un osservatorio permanente sulla gestione dei fondi, - motiva Ghini - per assicurare concretezza e fluidità all'intero processo, coinvolgendo tutte le parti politiche e sociali".

Circa il settore industriale, anche in questo caso, secondo la Uil Liguria "i fondi del Pnrr dovranno accompagnare la volontà politica di riportare la Liguria alla propria vocazione storica nel comparto nazionale, attitudine troppe volte dimenticata negli ultimi anni, dalle vicende dell'ex Ilva all''utomazione di Leonardo, passando per l'annosa vertenza di Piaggio Aerospace".

"Capitolo doverosamente importante è quello della sanità, alla quale il Pnrr dedica molte risorse: in tal senso, appare evidente come la fragilità del sistema ligure sia rappresentata dalla mancanza di strutture sul territorio - aggiunge - Ospedali di comunità, Case della Salute e medicina di territorio sono le risposte troppo volte comparse solo sotto forma di promesse, per le quali è necessario pretendere la partenza dei cantieri".

L'apertura della tappa genovese del 'Uil Tour 2021' è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro. A seguito dell'ultima analisi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, i dati sugli incidenti avvenuti nei primi 8 mesi del 2021 denotano numeri preoccupanti per la Liguria che, con oltre 1.000 infortuni in più rispetto al 2020, si posiziona come peggiore regione del nord ovest in questa poco edificante graduatoria. (ANSA).