Gronda: M5s, Toti parla a vanvera

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - "Toti blatera di Gronda, ma lo sa che dopo l'accordo che lui stesso ha siglato con Aspi per la realizzazione tra le altre cose del tunnel sub-portuale, la Gronda è ancora più inutile? Tale opera è un pezzo importante del progetto della cosiddetta "Genovina" il quale comprende, come opere viarie, anche il tunnel tra Guido Rossa e Multedo (6 km) e il tunnel Casello Ge-Aeroporto Campi (1,2 km). Quest'opera rende ancora più inutile la Gronda di Ponente, come aveva ben dimostrato l'analisi costi benefici del MIT. Ci chiediamo che senso abbia scavare 43 km di gallerie in rocce amiantifere, quando con circa 7 km di tunnel si avrebbe una riduzione doppia del traffico sulla A10 rispetto alla Gronda". Lo dichiarano i capigruppo regionale e comunale del M5S Fabio Tosi e Luca Pirondini.

"Visto che già il MIT era dell'idea che ci fossero alternative preferibili alla Gronda - aggiungono - ora che si fa il tunnel sub-portuale il progetto della "Genovina" è palesemente la migliore soluzione grazie a una netta riduzione degli impatti ambientali, dei tempi di realizzazione e dei costi".

"Toti aveva il vezzo di intervenire sulla Gronda almeno una volta alla settimana, durante il Conte 2. Negli ultimi 9 mesi, invece, sembrava aver perso interesse: la sua unica dichiarazione dell'era Draghi risale al mese di giugno e ricalca pari pari quella odierna. Prima di procedere a qualsiasi nuova valutazione sarà necessario che avvenga il passaggio definitivo di Aspi a Cdp. Prima di allora, si tratta di sole parole", fa sapere il portavoce del M5S alla Camera dei deputati Roberto Traversi. (ANSA).