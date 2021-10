Comunali: Savona, attesa per la giunta di Marco Russo

(ANSA) - SAVONA, 21 OTT - Il giorno dopo la proclamazione degli eletti, inizia a Savona il rebus sulla prossima giunta del nuovo sindaco Marco Russo. L'unica certezza pare essere Elisa Di Padova, Pd: consigliera comunale uscente ed ex assessore dal 2011 al 2016, è stata la più votata al primo turno nel centrosinistra ma è anche parte del progetto civico di Russo, il "Patto per Savona", fin dall'inizio.

Tre ruoli chiave, secondo le indiscrezioni, dovrebbero andare a persone di fiducia del primo cittadino: l'architetto Ilaria Becco (Urbanistica), l'ex segretario provinciale di Cgil Francesco Rossello (forse al Bilancio) l'attuale vicesindaco di Albissola Marina, Nicoletta Negro (Cultura). Nessuno dei tre era candidato, ma sono tra gli autori del programma elettorale.

Due probabilmente gli assessori del Pd: con Di Padova potrebbe esserci Lionello Parodi, ex sindaco di Albisola Superiore.

Dietro di lui scalpita il giovane Luca Burlando, ma un numero inferiore di preferenze e l'età (25 anni) dovrebbero alla fine tagliarlo fuori. Probabile per lui un 'apprendistato' di 5 anni da capogruppo Pd in consiglio.

Alle altre liste dovrebbe andare un assessore a testa: per i riformisti (la lista comprendeva Italia Viva, Azione e +Europa) pare ormai certa del posto l'avvocata Barbara Pasquali, mentre a sinistra è testa a testa tra i due più votati, Marco Ravera (consigliere uscente) e Maria Gabriella Branca. Molto dipenderà anche dalle altre scelte: Russo ha già detto di volere una giunta con pari rappresentanza di uomini e donne. Nella lista civica del Patto il prescelto dovrebbe essere Riccardo Viaggi, attuale presidente di Confcooperative Imperia Savona; rimarrebbe fuori però l'insegnante Marco Lima, il più votato del gruppo con quasi 500 preferenze. Rientrebbe in corsa se Russo dovesse confermare il "nono assessore" aggiunto dall'ex sindaco Ilaria Caprioglio tre anni fa. (ANSA).