Carige: colloca obbligazioni garantite a 7 anni per 750 mln

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite a tasso fisso con scadenza a 7 anni per un importo di 750 milioni di euro. Lo annuncia l'istituto ligure in una nota.

"Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del gruppo", spiega. L'emissione di covered bond ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a 1,3 miliardi; il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 punti base sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.

Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners.

Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo. (ANSA).