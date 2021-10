Porto Spezia: due ecoisole per la raccolta di rifiuti

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 OTT - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, continuando il suo impegno per un porto sempre più ambientalmente sostenibile, ha collocato nei pressi di ponte Revel due ecoisole che consentiranno la sperimentazione di innovative modalità di gestione dei diversi tipi di rifiuti prodotti e/o raccolti in mare. Le ecoisole consentiranno una gestione intelligente dei rifiuti raccolti: l'ingresso sarà gestito elettronicamente con badge abilitato solo ai pescatori e agli operatori autorizzati e saranno posizionate telecamere per il controllo di eventuali conferimenti non corretti. Sono state installate due strutture, una per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati da destinare a uso esclusivo dei pescherecci, e una per i rifiuti speciali destinata ai pescherecci e alla nautica da diporto.

