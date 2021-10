Musica: Tenco; a Sanremo mostra Staino su 'amori d'anarchie'

(ANSA) - SANREMO, 20 OTT - "Storie, disegni e amori d'anarchie: 20 tavole di Sergio Staino" è il titolo della mostra inaugurata questa sera nel locale di Sanremo 'Wisky a go go', di fronte al teatro Ariston, organizzata a margine della 44esima rassegna della canzone d'autore (20-22 ottobre). Promossa dal Club Tenco, la mostra è il proseguimento del libro "Storie e amori d'anarchia", di Sergio Secondiano Sacchi (direttore artistico del Club Tenco), il quale firmando il quarto volume della collana "I libri del Club Tenco", ha ripercorso in ventuno canzoni gli avvenimenti, che hanno alimentato quell'idea di libertà e rivolta passata alla storia come anarchia. Punto di forza di quell'iniziativa editoriale era senz'altro il cd allegato al volume, con interpreti di diverse nazionalità e i disegni di Sergio Staino, presidente del Club Tenco. Da qui l'idea della mostra in modo da mettere assieme le due versioni degli stessi disegni e avere una rappresentazione plastica del lavoro. (ANSA).