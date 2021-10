Individuato e denunciato autore incendio bosco a Leivi

I carabinieri forestali hanno denunciato un uomo di 58 anni ritenuto responsabile dell'incendio divampato a Leivi (Genova) quattro giorni fa.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, che abita in zona, stava bruciando alcune sterpaglie quando il fuoco gli è scappato di mano causando il rogo. Sul posto erano intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco via terra e si erano alzati in volo anche gli elicotteri visto che le fiamme erano vicino alcune case. Oltre alla denuncia è scattata anche una sanzione amministrativa.