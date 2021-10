Covid: 58 nuovi contagi in Liguria, stabili i ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Ci sono 58 nuovi casi positivi al covid in Liguria emersi dopo 3.021 tamponi molecolari e 9.927 testi antigenici rapidi. Il totale dei casi positivi scende di 9 unità ma resta sopra quota due mila (a 2.060). Stabili gli ospedalizzati sia nel numero complessivo (61) che per quello dei ricoverati in terapia intensiva (11). Il bollettino della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della Salute registra però una nuova vittima, un uomo di 94 anni deceduto il 17 ottobre all'ospedale di Savona, portando a 4.419 il totale dei morti covid in Liguria. Sono 26 in meno le persone in isolamento domiciliare (748), mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.316 (erano 1.237).

Quanto alla campagna vaccinale, si segnalano 5.186 somministrazioni di vaccini mRna nelle ultime 24 ore (909.194 le seconde dosi, 17.182 le dosi 'booster', su un totale di 1.882.565 vaccinazioni a Rna messaggero). Considerando la differenza tra ieri e oggi delle seconde e terze dosi, le nuove vaccinazioni con Pfizer o Moderna sono a quota 911.

Quattro poi le vaccinazioni delle ultime 24 ore con vaccini a vettore virale (143.849 le seconde dosi AstraZeneca, su un totale di 354.910 somministrazioni con vaccino a vettore virale).

A livello territoriale i maggiori contagi sono nell'imperiese (24) e nella città metropolitana di Genova con 15 casi registrati in Asl3 e 14 nell' Asl4 del Tigullio. Cinque i nuovi contagi a Savona, nessun nuovo caso a Spezia. (ANSA).