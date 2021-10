Comunali: neo sindaco Savona, rappresentiamo tutta la città

(ANSA) - SAVONA, 20 OTT - "In questo momento dobbiamo essere tutti consapevoli dell'importanza di questa celebrazione, non solo per il sindaco, ma per tutti i consiglieri comunali. Le istituzioni democratiche sono più importanti di chi le ricopre temporaneamente. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che facciamo d'ora in avanti. Questa fascia rappresenta tutta la città e abbiamo il dovere di rappresentare tutta la città". Lo ha detto alla cerimonia di insediamento il neo sindaco di Savona, Marco Russo, indipendente sostenuto dal centrosinistra.

A proclamare gli eletti è stata la giudice Fiorenza Giorgi.

Assenti tre consiglieri di minoranza: il pentastellato Andreino Delfino, il candidato sindaco del M5S Manuel Meles e il campione di preferenze del centrodestra Pietro Santi, anche se gli ultimi due sono arrivati in ritardo. (ANSA).