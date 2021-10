Calcio: Spezia; attesi 1500 tifosi a Genova

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 OTT - La vittoria con la Salernitana ha portato grande entusiasmo in casa dello Spezia che si sta preparando per il derby ligure di venerdì con la Sampdoria facendosi trascinare dalla spinta dei suoi tifosi che stanno rispondendo in maniera importante.

Ieri c'era stato l'appello della Curva Ferrovia di invadere Genova e ad oggi sono stati staccati oltre 1000 tagliandi per il settore riservato ai supporter della squadra di Thiago Motta. E complessivamente la dotazione a disposizione è di oltre 1500 biglietti, quindi si va verso il tutto esaurito nello spicchio del Ferraris dove troveranno posto i tifosi spezzini. (ANSA).