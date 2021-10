Serie A: un turno stop e multa per laziale Luiz Felipe

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Una giornata di squalifica ed una ammenda di cinquemila euro sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea,al giocatore della Lazio Luiz Felipe espulso al termine di Lazio-Inter "per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre".

Sempre in relazione alle gare dell'ottava giornata, sono stati fermati Pereyra dell'Udinese e Sottil della Fiorentina, espulsi per doppia amonizione, e Thorsby della Sampdoria, che era diffidato.

Niente panchina per una giornata al tecnico della Samp, Roberto D'Aversa, espulso "per avere, al 47' st, entrando di circa un metro sul terreno di giuoco, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Tra gli altri provvedimenti, il giudice ha inflitto un'ammenda di diecimila euro al Milan "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria". (ANSA).