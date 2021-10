Ragazzini rapinavano coetanei, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - La polizia ha arrestato un ragazzo appena maggiorenne e un minorenne accusati di aver rapinato negli ultimi mesi alcuni coetanei per le vie di Genova. I due, 16 e 18 anni, colpivano insieme a un altro ragazzino minore di 14 anni e quindi non imputabile. Due i colpi contestati. Il primo colpo risale all'11 aprile in piazza De Ferrari. I tre hanno accerchiato altri tre ragazzini e dopo averli bloccati li rapinarono di 70 euro. A luglio, invece, i due hanno iniziato chiedere soldi a un ragazzo alla Fiumara e poi gli hanno strappato una catenina d'oro. Grazie alla descrizione delle vittime e alle telecamere i due sono stati identificati e arrestati. (ANSA).